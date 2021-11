La giornata internazionale per l’eliminazione della violenza contro le donne, nata per volere dell’ONU nel 1999 e celebrata ogni anno il 25 novembre, serve a ricordarci che la violenza di genere è purtroppo ancora una realtà diffusa da combattere, e che la strada da percorrere è ancora lunga. A Lecce è iniziata una settimana di eventi per promuovere questa cultura a cura dell’associazione “La girandola”.