Lecce | Al tavolino senza green pass, bar multato e chiuso per 30 giorni

Chiuso dagli agenti della Questura di Lecce il bar Manhattan, di via Salandra. Sarebbero state accertate delle violazioni anticovid. All’interno, infatti, alcuni clienti sarebbero stati beccati a consumare al tavolino senza green pass. Per il titolare è scattata la multa di 800 euro e, così come disposto dal prefetto, la chiusura per 30 giorni dell’attività commerciale. Da dicembre 2020 il bar è stato oggetto di controllo diverse volte e in alcuni casi multato.