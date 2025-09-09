Lecce, Aggressione nel centro storico: terrore nello studio dell’architetto Alfredo Foresta

Lecce – Un pomeriggio di ordinaria tranquillità nel cuore barocco della città si è trasformato in attimi di puro terrore. Intorno alle 18.30 di ieri, un uomo di circa 45 anni si è introdotto con atteggiamento sospetto nello studio dell’architetto Alfredo Foresta, situato in vico Giambattista del Tufo, nel centro storico di Lecce.

Dopo essersi aggirato per alcuni minuti con fare inquietante, l’individuo si è improvvisamente scagliato con violenza contro l’architetto e la sua assistente, che si trovavano all’interno dello studio. L’aggressione ha lasciato sgomenti i presenti e destato grande preoccupazione tra i residenti della zona, allertati dalle urla provenienti dall’ufficio.

L’architetto Alfredo Foresta, noto professionista e tra i tecnici incaricati dal sindaco Adriana Poli Bortone per la revisione del Piano Urbanistico Generale (Pug) della città, ha subito l’attacco in prima persona. L’uomo, senza apparente motivo, lo ha colpito con furia, seminando panico tra i presenti.

Solo il pronto intervento di alcuni vicini e il successivo arrivo delle forze dell’ordine hanno evitato che la situazione degenerasse ulteriormente. L’aggressore è stato fermato e condotto in caserma per accertamenti: restano ancora da chiarire le ragioni del gesto e se vi siano collegamenti con l’attività professionale dell’architetto.

Il grave episodio riaccende l’attenzione sul tema della sicurezza nel centro storico, già oggetto di dibattito nelle ultime settimane per episodi di microcriminalità e vandalismo. “Non possiamo permettere che il cuore della nostra città diventi teatro di simili violenze – commentano alcuni residenti –. Servono più controlli e una presenza costante delle forze dell’ordine”.

Al momento Foresta e la sua assistente, pur sotto choc, non avrebbero riportato gravi conseguenze fisiche, ma l’accaduto ha scosso profondamente l’intera comunità cittadina.

Maria Teresa Carrozzo Maria Teresa Carrozzo, giornalista professionista, si è laureata in Lettere presso l’Università di Lecce nel 1998. Specializzatasi nel 1999 in “Giornalismo di massa” presso l’Università Lum di Roma ed in “Comunicazione politica” presso la Luiss di Roma nel 2002, dopo diverse esperienze professionali a livello nazionale, oggi è capo redattore della provincia di Lecce del gruppo televisivo AntennaSud. See author's posts