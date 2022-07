Rissa in piena notte nel centro storico di Lecce. A farne le spese è stato un ragazzo di 21 anni, originario di Bari ma residente nella città Barocca.

Intorno alle 3 una quindicina di ragazzi si sarebbero accaniti su di lui ferendolo anche con la lama di un coltello. Sul posto sono giunti gli agenti di polizia che hanno avviato le indagini, nel frattempo i ragazzi si erano dileguati, mentre la vittima è stata soccorsa dai sanitari del 118 e condotta in ospedale. Al vaglio degli inquirenti le immagini registrate dalle telecamere presenti in zona.