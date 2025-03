Lecce, aggiornato protocollo in Prefettura: alleanza contro il disagio giovanile e le dipendenze

Firmata nel Salone degli Specchi della Prefettura la versione aggiornata del protocollo per la prevenzione del disagio giovanile e dell’uso di alcol e droghe. Oltre a Provincia, ASL e associazioni, nuovi firmatari come Università del Salento, Arcidiocesi e Ordine degli Avvocati rafforzano l’impegno per un’azione più efficace sul territorio.

Natalino Manno

Prefetto di Lecce

Condividi su…



Whatsapp





Telegram



Email

About Author

Maria Teresa Carrozzo Maria Teresa Carrozzo, giornalista professionista, si è laureata in Lettere presso l’Università di Lecce nel 1998. Specializzatasi nel 1999 in “Giornalismo di massa” presso l’Università Lum di Roma ed in “Comunicazione politica” presso la Luiss di Roma nel 2002, dopo diverse esperienze professionali a livello nazionale, oggi è capo redattore della provincia di Lecce del gruppo televisivo AntennaSud. See author's posts