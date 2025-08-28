28 Agosto 2025

Antenna Sud

News

Lecce, accordo raggiunto con l’attaccante Milos Jovic

Anthony Carrano 28 Agosto 2025
centered image

È stato definito l’accordo tra Lecce e Belgrado per il giovane calciatore serbo Milos Jovic, che rimarrà in Serbia fino al termine della stagione. Di seguito il comunicato ufficiale del club: “Nella giornata di ieri il Responsabile dell’Area Tecnica Pantaleo Corvino ha incontrato in sede il Presidente e il Direttore Sportivo della squadra IMT Belgrado per definire i termini dell’intesa che riguarda il calciatore Milos Jovic. Il calciatore serbo classe 2006 resterà a Belgrado fino al termine delle corrente stagione”.

About Author

Anthony Carrano

See author's posts

centered image

potrebbe interessarti anche

Bitonto, Brandicci: “L’amore vero si vede in questi momenti”

28 Agosto 2025 Anthony Carrano

Ufficiale: Ferrandina, arriva l’under Giglio in casa rossoblu

28 Agosto 2025 Roberto Chito

Eccellenza, Bisceglie: ufficiale il centrocampista francese Axel Traoré

28 Agosto 2025 Redazione

Speciale Calciomercato – Puntata del 27 agosto 2025

27 Agosto 2025 Fabrizio Caianiello

Basket, sold out per la Valtur Cup: Brindisi ko con Levice

27 Agosto 2025 Antonio Celeste

Foggia scatenato: in arrivo quattro calciatori, ecco i nomi

27 Agosto 2025 Fabrizio Caianiello

potrebbe interessarti anche

Potenza, minorenne non rientra in carcere dopo permesso: in corso le ricerche

28 Agosto 2025 Francesco Cutro

Bitonto, Brandicci: “L’amore vero si vede in questi momenti”

28 Agosto 2025 Anthony Carrano

Lecce, accordo raggiunto con l’attaccante Milos Jovic

28 Agosto 2025 Anthony Carrano

Francavilla Fontana, violenza sessuale durante festa in campagna: la denuncia

28 Agosto 2025 Michele Iurlaro