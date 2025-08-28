Lecce, accordo raggiunto con l’attaccante Milos Jovic

È stato definito l’accordo tra Lecce e Belgrado per il giovane calciatore serbo Milos Jovic, che rimarrà in Serbia fino al termine della stagione. Di seguito il comunicato ufficiale del club: “Nella giornata di ieri il Responsabile dell’Area Tecnica Pantaleo Corvino ha incontrato in sede il Presidente e il Direttore Sportivo della squadra IMT Belgrado per definire i termini dell’intesa che riguarda il calciatore Milos Jovic. Il calciatore serbo classe 2006 resterà a Belgrado fino al termine delle corrente stagione”.
potrebbe interessarti anche
Bitonto, Brandicci: “L’amore vero si vede in questi momenti”
Ufficiale: Ferrandina, arriva l’under Giglio in casa rossoblu
Eccellenza, Bisceglie: ufficiale il centrocampista francese Axel Traoré
Speciale Calciomercato – Puntata del 27 agosto 2025
Basket, sold out per la Valtur Cup: Brindisi ko con Levice
Foggia scatenato: in arrivo quattro calciatori, ecco i nomi