LECCE – E’ stato arrestato Fabio Marzo, il 55enne accusato di aver accoltellato suo fratello di 47 anni, ferendolo gravemente all’addome, davanti a una pizzeria a Lecce, la sera del 27 dicembre, al culmine di un litigio scaturito per motivi di gelosia. Il 55enne avrebbe visto la sua ex cenare con suo fratello, col quale la donna aveva instaurato una relazione. Marzio, rintracciato poco dopo l’aggressione, era stato inizialmente denunciato per lesioni. Mentre l’arresto è stato eseguito per stalking dagli agenti della questura in esecuzione di un’ordinanza di custodia cautelare in carcere. Secondo quanto accertato dalle indagini, la vittima aveva più volte denunciato il fratello perché i due litigavano spesso a causa di questioni legate ad alcune eredità e perché Marzo era geloso della sua ex ragazza attualmente legata sentimentalmente al fratello. La vittima dell’aggressione è ancora ricoverata in prognosi riservata