Lecce | Accerchiato e accoltellato, ferito si reca in ospedale e denuncia

Ha raccontato di essere stato accerchiato da tre individui e ferito con un coltello. E’ il racconto fornito da un 30enne leccese che si è presentato di notte al Pronto Soccorso dell’ospedale Vito Fazzi per essere medicato. Vi è arrivato da solo e con una ferita alla spalla destra giudicata guaribile in una decina di giorno. Sul posto sono intervenuti i poliziotti che hanno raccolto la testimonianza del giovane. Pochi gli elementi forniti. Il giovane ha riferito di essere stato avvicinato da un’auto con tre soggetti a bordo in via Adriatica, i malintenzionati sono poi scesi, lo hanno accerchiato e ferito, dandosi poi alla fuga. Indagini in corso.