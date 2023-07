Nella serata di ieri, in centro città, la Polizia locale di Lecce ha effettuato tre distinti interventi di contrasto all’accattonaggio associato al maltrattamento degli animali. Gli interventi si sono svolti in collaborazione con il servizio veterinario della ASL, anche a seguito delle numerose segnalazioni documentate, giunte al Comune e al Comando di PL da parte dei cittadini.

Il primo intervento, attorno alle 19.30, in Via Trinchese, all’altezza con via Filzi. Qui un uomo esibiva due cani, tenuti legati con una grossa catena ad una saracinesca, chiedendo offerte ai passanti. Nei confronti dell’uomo, gli agenti contestavano due verbali ai sensi del regolamento comunale per la tutela ed il benessere degli animali.

Da lì a poco la pattuglia si spostava nella Villa Comunale dove una donna deteneva alla catena tre molossi, in condizioni non idonee alla tutela del benessere degli animali, e veniva anch’essa raggiunta da un accertamento amministrativo ai sensi del medesimo regolamento comunale.

L’intervento si concludeva in Piazza Italia, presso il Monumento dei Caduti, dove si constatava la presenza di un uomo che trascinava con catena e guinzagli otto cani, tre dei quali cuccioli.

Con l’ausilio del servizio Asl di recupero randagi e di una volante della Questura e subendo le minacce e la resistenza di un gruppo di uomini e donne abituali frequentatori degli spazi retrostanti il Monumento ai Caduti, gli agenti riuscivano a prelevare e portare in clinica i tre cuccioli, di età tra i tre e i quattro mesi, per sottoporli ad un controllo medico-veterinario per verificare le loro condizioni di salute.

Anche in questo caso l’uomo veniva verbalizzato e nei suoi confronti si procederà con una denuncia per resistenza e minacce a pubblico ufficiale.

L’intervento in Piazza Italia ha avuto una coda nella mattinata di oggi, quando due pattuglie della Polizia Locale insieme con un equipaggio dei Carabinieri sono intervenute per sgomberare l’area e consentirne la pulizia, incontrando nuovamente resistenze da parte dei medesimi soggetti. Due agenti sono dovuti ricorrere alle cure mediche a causa di infortuni fisici occorsi nei momenti concitati che hanno caratterizzato l’intervento.

Si ricorda che a breve partirà il servizio di vigilanza privata sia della Villa Comunale che di Piazza Italia.

