Lecce, abbonamenti a quota 21.758: record assoluto per il club

L’U.S. Lecce segna un nuovo primato nella propria storia. La campagna abbonamenti 2025/26 ha raggiunto quota 21.758 sottoscrizioni, il dato più alto di sempre per il club giallorosso. Superato così il precedente record di 21.726 tessere, stabilito appena un anno fa. La fase di vendita libera rimarrà attiva fino alle 18:00 di mercoledì 27 agosto, offrendo ancora qualche giorno ai tifosi che non hanno ancora sottoscritto l’abbonamento per prendere parte alla nuova stagione.
