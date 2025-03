Lecce, a Pasqua la scelgono canadesi e americani

Clientela business. Gennaio e febbraio, per Lecce, sono mesi in cui di turisti se nee vedono davvero pochi. La destagionalizzazione richiamata e decantata quando si tratta di buoni propositi è ancora molto lontana. Certo, di passi in avanti ne sono stati fatti, se è vero come è vero che il periodo clou non si racchiude solo nei mesi estivi e nom è solo legata alla stagione balneare. Lecce e il Salento hanno alberghi e strutture ricettive più in generale pieni da fine marzo fino

alla fine di ottobre. Ma da novembre alla primavera inoltrata, gli operatori dell’accoglienza riescono a lavorare, poco, solo grazie agli eventi e ai gruppi imprenditoriali stranieri che investono in questa terra. Ma di turisti neanche l’ombra. “Colpa dell’assenza di voli”, ripetono da anni. Lo ha detto più volte il presidente di Federalberghi Giancarlo De Venuto. Lo ribadisce il direttore di Otto Più hotel Annamaria Lefons. “Il turismo finisce quando finiscono i voli diretti a Brindisi e provenienti dall’estero”. E del resto, proprio dall’estero arrivano la gran parte dei vacanzieri affascinati dal capoluogo salentino e dal suo hinterland. “Arrivano dall’America e dal Canada”, dice De Venuto che dirige anche l’Hilton Hotel. “Adesso abbiamo solo clienti business, e per Pasqua è ancora presto. Le prenotazioni arriveranno quasi tutte con il last minute”. Diversa la situazione in vista del ponte pasquale per l’Otto più Hotel: “Siamo pieni già oltre l’80 per cento” dice Annamaria Lefons. “Sono tutti stranieri e che arrivano in gruppi”, precisa. “La stagione promette bene, questa terra attrae ancora”. Ma c’è del potenziale non sfruttato, come le belle giornate simil privarili che queste latitudini regalano anche a dicembre, gennaio e febbraio

