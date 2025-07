Lecce, a Deghi il premio Top Employer Italia 2025

LECCE – Importante risultato per Deghi S.p.A., azienda leader in Italia nell’e-commerce di arredo per casa, bagno e giardino: è stata ufficialmente certificata Top Employer Italia 2025. Un riconoscimento che conferma l’impegno continuo del Gruppo nel costruire una cultura aziendale basata sul benessere, lo sviluppo delle competenze e l’inclusione.

La certificazione Top Employers è rilasciata ogni anno dal Top Employers Institute, autorità globale nelle strategie HR, sulla base di un’approfondita analisi che coinvolge oltre 20 ambiti specifici — tra cui People Strategy, Learning & Development, Talent Acquisition, Diversity & Inclusion e Wellbeing.

Alberto Paglialunga, CEO di Deghi, commenta:

“Questo riconoscimento è il riflesso della cultura che abbiamo costruito insieme: una cultura che mette le persone al centro. Il nostro è un progetto corale, in cui ogni individuo ha un ruolo attivo nel definire chi siamo e dove vogliamo andare. Continueremo a investire nel benessere, nel talento e nella crescita, con lo stesso entusiasmo che ci ha portati fin qui.”

