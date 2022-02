Consegnava cibo a domicilio ma ora rischia di pagare fior di migliaia di euro per avere collezionato oltre una sessantina di multe, da 95 euro l’una perché – per effettuare le consegne nel più breve tempo possibile – avrebbe seguito le indicazioni fornitele del gps, ignorando sistematicamente un divieto di svolta. La malcapitata protagonista è una ragazza leccese originaria delle Mauritius, di 25 anni, rider per un locale di sushi di Lecce, che in questi giorni ha visto recapitarsi a casa un malloppo di verbali elevati dal dispositivo elettronico installato all’incrocio tra viale Dell’Università e viale Gallipoli.