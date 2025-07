Lecce, 35enne stroncato da infarto in auto: sospetto colpo di calore

Non si arresta il bilancio delle vittime in Puglia a causa del caldo estremo che da giorni colpisce l’intero Sud Italia. La provincia di Lecce resta la più colpita: l’ultimo caso riguarda un uomo di 35 anni originario della Sierra Leone, deceduto mentre si trovava in auto con la figlia di tre anni.

L’uomo, in attesa della moglie che stava lavorando in un albergo della zona, si è improvvisamente accasciato, intorno alle 16.00, mentre il sole era al massimo dell’intensità. Secondo quanto ricostruito, sarebbe rimasto nell’auto ferma e al caldo per oltre 45 minuti.

Quando la donna è uscita dalla struttura, ha trovato il marito privo di sensi e ha immediatamente allertato i soccorsi. Ogni tentativo di rianimazione da parte del personale del 118 si è però rivelato inutile. All’interno dell’auto, le temperature avrebbero superato i 40 gradi. La bambina, in evidente stato di disidratazione, è stata trasferita in ospedale per accertamenti.

Condividi su…



Whatsapp





Telegram



Email

About Author