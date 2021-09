Lecce| 24 cavalli e tre asini ammassati, multato trasportatore

Gli agenti della Questura di Lecce, durante un posto di blocco, hanno effettuato il controllo di un autoarticolato adibito al trasporto di animali vivi da destinare alla macellazione.

Nello specifico il carico consisteva nel trasporto di 24 cavalli e 3 asini. Il conducente del mezzo non era in grado di fornire agli operatori la documentazione completa attinente l’esatta identificazione di tutti gli animali trasportati, per cui si rendeva necessario far intervenire la ASL Lecce- Servizio Veterinario.

Inoltre, in considerazione del numero degli animali presenti, che da sommario controllo, appariva superiore al massimo consentito, per evitare l’ulteriore sofferenza degli animali, al fine di ultimare il controllo, si rendeva necessario, far raggiungere il carico al luogo di destinazione a Nardò.

Veniva accertato quindi che ben 6 cavalli e tre asini erano privi di microchip, fascette identificative, passaporto e modulo di dichiarazione di provenienza. Si eseguiva quindi il sequestro cautelativo degli animali privi di documentazione ed alla contestazione delle violazioni per trasporto di animali vivi privi dei sistemi identificativi (Euro 5.400,00), mezzo di trasporto privo di idonei dispositivi divisori tra le varie categorie di animali trasportati (Euro 3000,00).

Il trasporto aveva avuto origine da Arrone (TR) ed era diretto ad un allevamento di Nardò.