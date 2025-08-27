Lecce, 22.170 abbonamenti sottoscritti: battuto il record regionale del Bari

La campagna abbonamenti del Lecce 2025/2026 si chiude con un record assoluto: 22.179 tessere sottoscritte. Si tratta di un vero e proprio record per una società pugliese: battuto infatti il primato del Bari, che nella stagione X toccò quota 21912.

IL COMUNICATO DEL LECCE

Si è chiusa alle ore 18:00 una straordinaria Campagna Abbonamenti nella quale sono stati sottoscritti 22.179 abbonamenti. Un dato record per il Club che supera il primato dello scorso anno di 21.726 sottoscrizioni.

Lo Stadio Via del Mare sarà come mai prima d’ora la casa del tifo giallorosso.

