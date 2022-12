Lecce: 17enne morto su monopattino, autopsia conferma malore

Condividi su...

Linkedin email

Aveva una malformazione cardiaca congenita ed è morto per uno scompenso cardiaco il 17enne deceduto il 24 dicembre mentre guidava il suo monopattino a Castromediano, frazione di Cavallino (Lecce). Lo ha confermato l’autopsia. Il ragazzo era stato visto da alcune persone fermarsi improvvisamente per poi perdere i sensi. La salma è stata restituita ai familiari per i funerali che saranno celebrati nella mattinata di mercoledì 28 dicembre.