Lecce, Sequestro di droga nella “167”: blitz della Polizia, un arresto

Nuovo colpo al narcotraffico in città. Nel pomeriggio di mercoledì 3 settembre la Polizia di Stato ha portato a termine un’operazione antidroga nella zona 167/B di Lecce, da anni considerata una delle aree più sensibili sotto il profilo criminale.
Gli agenti della Squadra Mobile, al termine di un’attività investigativa mirata, hanno fatto irruzione in un appartamento di piazzale Genova sorprendendo un uomo con un ingente quantitativo di droga già confezionata e pronta per lo spaccio. Durante la perquisizione sono stati sequestrati oltre 53 grammi di cocaina, 17 grammi di hashish e marijuana, materiale per il confezionamento, bilancini di precisione e denaro contante ritenuto provento dell’attività illecita. La sostanza stupefacente era nascosta in più punti della casa, compresa una custodia per videocassette VHS, segno di una particolare organizzazione nella gestione dello stupefacente.
Al momento del blitz, nell’abitazione si trovavano anche due giovani, già noti come assuntori di droga: uno di loro è stato sanzionato amministrativamente perché trovato con una dose appena acquistata. Secondo gli investigatori, l’appartamento era diventato punto di riferimento quotidiano per tossicodipendenti della zona, alimentando un circuito di degrado e criminalità.
Il pubblico ministero di turno ha disposto per l’arrestato la misura cautelare degli arresti domiciliari, mentre le sostanze sequestrate saranno sottoposte ad accertamenti da parte della Polizia Scientifica.
L’operazione rappresenta un colpo importante a una delle piazze di spaccio più attive della città e conferma l’impegno costante della Polizia di Stato nel contrasto al traffico di stupefacenti e nella tutela della sicurezza dei cittadini.
Resta fermo che i provvedimenti adottati in questa fase investigativa non implicano alcuna responsabilità definitiva dei soggetti coinvolti: la loro posizione sarà valutata nel contraddittorio processuale, nel rispetto della presunzione di innocenza.
potrebbe interessarti anche
Auto urta le luminarie della festa patronale di Molfetta: nessun ferito
Manfredonia, tre auto in fiamme: una è dell’ex sindaco Riccardi
Bari, rissa al Libertà tra extracomunitari: denunciati 7 egiziani e due tunisini
Colpi in serie alle gioiellerie: banda in azione tra Leverano e Ostuni
Lecce, sgominato “minimarket” della droga nel centro storico: arrestati madre e figlio
Lecce,Protesta del Gruppo Salento: davanti alla Regione Puglia