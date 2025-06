Lecce, 15enne di Squinzano muore dopo febbre improvvisa

La ragazza è entrata in coma poco dopo l’arrivo al Vito Fazzi: due giorni più tardi è morta

Una ragazza di 15 anni, residente a Squinzano, è deceduta ieri (giovedì 19 giugno) nel reparto di rianimazione dell’ospedale Vito Fazzi di Lecce, dove era ricoverata dal 17 giugno dopo aver accusato una febbre improvvisa. La notizia è stata confermata dall’avvocato Andrea Capone, il quale ha precisato di essere stato informato direttamente dalla madre della ragazza e di non essere al momento a conoscenza di atti giudiziari o denunce.

Secondo quanto appreso dai familiari, la ragazza non soffriva di patologie note. Martedì mattina si sarebbe sentita male e la temperatura corporea si sarebbe alzata bruscamente. La madre, preoccupata, ha richiesto l’intervento del 118, che hanno deciso il trasferimento in ospedale, dove la situazione è apparsa da subito grave. La giovane è entrata in coma poco dopo l’arrivo e, due giorni più tardi, è sopraggiunto il decesso.

Mario Pede sindaco di Squinzano, ha espresso profondo cordoglio: “Sono addolorato per questa perdita che non ha ancora una spiegazione. La ragazza stava bene, era sana, e quanto accaduto lascia sgomenti. La famiglia mi ha informato che sarà eseguita un’autopsia per chiarire le cause del decesso”. La giovane, una tra quattro fratelli, era molto conosciuta nel paese, che oggi si stringe attorno ai familiari devastati dal dolore.

Il cappellano dell’ospedale leccese, don Gianni Mattia, ha affidato ai social un toccante ricordo di quei momenti drammatici. “Non sapevo come confortare sua madre, perdere così una figlia è una cosa terribile. I medici hanno fatto tutto il possibile, ma le condizioni erano già compromesse al suo arrivo”. In un post pubblicato su Facebook, ha poi aggiunto: “Guardavo quella madre mentre accarezzava la figlia e mi chiedevo: Signore, come è possibile? Avrei voluto piangere, gridare, ma non ci sono riuscito. Solo poche preghiere, ma dentro ero un fiume in piena”.

Resta da chiarire se la Procura di Lecce aprirà un’inchiesta o se verranno disposti esami tecnici d’ufficio. Intanto la comunità di Squinzano si è stretta attorno ai familiari, con numerosi messaggi di cordoglio e vicinanza per una perdita che lascia senza parole.

