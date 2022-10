Un ragazzo di 15 anni alla guida del proprio monopattino è stato travolto da uno scooter guidato da un 18enne. E’ successo in serata a Lecce, in via Zanardelli. Ad avere la peggio è stato il minore, un atleta straniero in forza all’Unione Sportiva Lecce che è stato trasportato in ospedale, al Vito Fazzi, con codice rosso.