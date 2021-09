Lecce | 150 iscritti per il campionato italiano under 13 di tennis

Oltre 160 tennisti in erba si confronteranno sui campi del “‘Mario Stasi” di Lecce, in occasione dei campionati italiani maschili Under 13 che si svolgeranno dal 30 agosto al 5 settembre. La competizione organizzata dal Circolo Tennis Lecce del presidente Giuseppe Dell’Anna Misurale partirà il 28 agosto quando si svolgeranno le gare di qualificazioni che proseguiranno sino al 29. Poi spazio ai match del tabellone principale, nell’ambito di una manifestazione giovanile di caratura nazionale che mancava a Lecce da quasi 20 anni.

I giovanissimi tennisti provenienti da tutto il territorio italiano gareggeranno per vincere l’ambito titolo che non più tardi di sei anni fa finì tra le mani di Lorenzo Musetti oggi protagonista all’US Open a New York, chissà tra tra sei anni la storia non possa ripetersi.