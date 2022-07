LECCE – Una scorpacciata di gol, come nelle previsioni. Il Lecce batte 14-1 l’Unione Sportiva Postal Calcio, squadra che milita nella terza categoria altoatesina, e comincia con il piede giusto la serie di amichevoli in programma in questo ritiro pre-campionato. C’era grande attesa per vedere all’opera i volti nuovi, Baroni ha schierato due formazioni diverse tra primo e secondo tempo: dei titolari hanno fatto parte Brancolini tra i pali e Ceesay in attacco, con Strefezza e Listkowski a completare il tridente offensivo. Frabotta, invece, ha fatto parte dell’undici del secondo tempo sulla fascia sinistra, così come Rodriguez, Calabresi e Gargiulo. Di Hjulmand il primo gol della stagione: dopo 5’, con una gran conclusione, trova l’angolino della porta avversara. Poi, nell’ordine, Ceesay, Strefezza, il giovane Gonzalez, Helgason, ancora Ceesay con una gran girata da attaccante vero, Listkowski, e per la terza volta Ceesay. Il primo tempo si chiude 8-1. Nella ripresa, poi, trovano la fortuna Rodriguez, con un poker, Berisha e Lemmens. Dunque, buona la prima.

Intanto è arrivato nel ritiro di Folgaria anche Lorenzo Colombo: sosterrà le visite mediche e poi sarà ufficializzato dal Lecce come nuovo attaccante giallorosso.