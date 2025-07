Lecce, 11-0 contro il Natz nel primo test amichevole: tripletta per Camarda

Finisce 11-0 il primo test amichevole del Lecce, che travolge il Natz nel ritiro di Bressanone. Otto reti messe a segno nel primo tempo (frazione di gioco in cui spicca la tripletta di Camarda) e tre gol nel secondo, dopo la girandola di cambi. Non hanno preso parte al match Pierret e Pierotti: quest’ultimo ha svolto del lavoro differenziato.

LA CRONACA DEL MATCH

3’ – Camarda in gol per il Lecce: filtrante per Camarda che supera l’uscita del portiere avversario ed a porta sguarnita insacca dopo un bacio al palo

16’ – Azione solitaria di Gallo, che dopo aver superato due difensori con un dribbling, salta anche il portiere ed insacca alle spalle del portiere locale

20’ – Tris del Lecce: il piattone di N’Dri da posizione favorevole non lascia scampo all’estremo difensore del Natz

23’ – Poker del Lecce, doppietta di Camarda: cross al bacio di Gallo dalla sinistra, tutto troppo facile per il centravanti ex Milan

Al 27’ dentro Samooja per Falcone

29’ – Il Lecce realizza il gol del 5-0: pallonetto di Coulibaly, in fuga sull’out di destra dopo un inserimento

38’ – Ramadani sfrutta un errore difensivo e sigla la sesta rete di giornata: 6-0 per il Lecce

42’ – Serpentina di N’Dri, che innescato da Berisha, riesce ad imbucare all’angolino basso la rete che vale il 7-0

44’ – L’ultima firma prima della fine del primo tempo è la stessa di chi ha aperto le marcature: tripletta per Francesco Camarda, la prima frazione termina 8-0

47’ – Punizione di Helgason ed inzuccata di Thiago Gabriel: è la rete del 9-0

76’ – Doppia cifra: il Lecce fa 10-0. La firma è del subentrato Krstovic

84’ – Doppietta anche per Krstovic, che supera il portiere avversario a tu per tu con un pallonetto

