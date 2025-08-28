Leccce, quattro calciatori convocati dalle rispettive Nazionali

Sono quattro i calciatori del Lecce convocati dalle rispettive Nazionali per le qualificazioni ai prossimi Mondiali. Kalionda Gaspar, infatti, prenderà parte alle sfide della sua Angola contro Libia e Mauritius il 4 e il 9 settembre. Il centrocampista maliano Lassana Coulibaly, invece, sfiderà Comore e Ghana. Tra gli europei, Thorir Helgason è stato convocato dal commissario tecnico dell’Islanda per gli impegni contro Azerbaigian e Francia, mentre Nikola Sulic, erede di Krstovic, affronterà Lettonia e Inghilterra con la maglia della Nazionale serba.
