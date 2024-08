Le vacanze di Giorgia Meloni, ecco dove alloggerà

CEGLIE MESSAPICA – La premier Giorgia Meloni in vacanza nel brindisino: la presidente del consiglio è attesa per il prossimo dieci agosto a Masseria il Beneficio, tra le campagne di Ceglie Messapica. Proprio come lo scorso anno. Antenna Sud è stata sul posto a caccia di conferme.

