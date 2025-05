Le sculture della rinascita

La rinascita del legno d’ulivo come materia prima per realizzare opere che resistono al tempo e che raccontano le sfumature di una terra che con quest’albero- che ha caratterizzato per generazioni il suo paesaggio e ne è stato patrimonio economico produttivo- ha costruito il proprio riscatto. Dalla povertà, dall’isolamento, talvolta dall’analfebitismo. Perché la terra, l’olivo, l’olio sono stati mezzo per le fondamenta di una casa, di un’istituzione ai figli, di costruzione di rapporti sociali. E poi col tempo sono diventati simbolo di un territorio che richiamava turisti da ogni dove per quel paesaggio di ulivi millenari dove ci si perdeva. La rinascita dopo la xylella non passa solo dai reimpianti, dal nuovo Disciplinare sulla produzione. dagli incentivi. Ma anche da iniziative come la mostra visibile fino al prossimo 5 giugno nell’atrio di Palazzo dei Celestini: sculture che mostrano frutti, donne con bambini, il Cristo crocifisso, la disperazione di un volto ma anche piccoli oggetti di uso quotidiano, orologi da parete compresi. L’iniziativa è stata promossa, in occasione della Festa della Repubblica, dalla prefettura e dalla provincia, in collaborazione con l’associazione Cletus. “Rigeneriamo il Salento”, è il nome dato alla mostra che vede esposte opere d’arte di 27 maestri

Condividi su…



Whatsapp





Telegram



Email

About Author