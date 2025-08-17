Le probabili formazioni di Milan-Bari: Moncini dal 1′, panchina per Modric?

Una serata da grande, un inizio da Serie A, anche se si tratta di Coppa Italia. Per la prima volta dal 2011, il Bari affronta il Milan a San Siro per i 32esimi di finale della competizione: passare il turno significherebbe ritrovare il derby col Lecce, ma lo scoglio da superare è decisamente proibitibo. O quasi. Perché se i biancorossi puntano a partire bene in questo campionato, per i rossoneri – reduci da una stagione fortemente deludente e senza coppe europee da disputare – il margine d’errore è pressoché nullo.
SCELTE. Non è al meglio Gytkjaer: il danese è comunque convocato, ma tra i titolari al suo posto dovrebbe piuttosto esserci spazio per Moncini. Tra i rossoneri partirà dalla panchina invece Modric, cosi come Jashari. Calcio d’inizio alle ore 21.15, diretta testuale su antennasud.com.
MILAN (3-5-2): Maignan; Tomori, Gabbia, Pavlovic; Saelemaekers, Loftus-Cheek, Ricci, Fofana, Estupinan; Pulisic, Leao. All. Allegri
BARI (4-3-3): Cerofolini; Dickmann, Nikolaou, Vicari, Dorval; Braunoder, Verreth, Pagano; Rao, Moncini, Sibilli. All. Caserta
ARBITRO: Arena di Torre del Greco.
