Le probabili formazioni di Juve Stabia-Bari: a centrocampo coppia inedita

Ed eccoci qui, un nuovo esame di maturità: di acqua sotto i ponti dalla prima giornata di campionato – per fortuna – ne è passata tanta. E’ un Bari diverso quello attuale, sia pure in emergenza. E’ però anche un Bari che dovrà essere diverso rispetto a quello che si è imposto col Frosinone, perché in ballo c’è soprattutto la credibilità di consolidarsi e competere per i playoff anche alla luce dell’ultima sessione di mercato. L’avversario da affrontare stavolta è la Juve Stabia ed al ‘Menti’: un campo in cui i biancorossi storicamente hanno sempre fatto fatica. L’1-3 del ‘San Nicola’ è uno schiaffo che ha fatto tanto male ed i campani sono senza dubbio la rivelazione di questo campionato. Il numero dei punti è lo stesso ma mister Longo, dai suoi, vuole una grande prova.

SCELTE. Il Bari ci arriva in emergenza: senza Maita e Benali squalificati, ma anche con gli uomini contati (o quasi) in difesa: ritorna perlomeno Pucino, tra i convocati Lella e Lasagna, ancora assenti Novakovich, Oliveri e Simic. In difesa spazio ad Obaretin con Vicari e Mantovani, a centrocampo scoccherà l’ora del debutto per il neo acquisto Maggiore, al centro in coppia con Maiello. In avanti Favilli e Bonfanti sperano di consolidare la buona intesa già vista coi ciociari (assist del primo e rete del secondo). Alle loro spalle Falletti. Stesso modulo, 3-4-1-2, per gli stabiesi. Calcio d’inizio alle ore 17.15, arbitra l’incontro Sacchi di Macerata: sarà possibile seguire la diretta testuale del match sul sito antennasud.com, cronaca e dichiarazioni su questo portale e su tuttocalciopuglia.com.

JUVE STABIA-BARI

JUVE STABIA (3-4-1-2): Thiam; Ruggero, Varnier, Bellich; Rocchetti, Buglio, Pierobon, Floriani Mussolini; Maistro, Piscopo; Adorante. All.: Tarantino.

BARI (3-4-1-2): Radunovic; Mantovani, Vicari, Obaretin; Favasuli, Maiello, Maggiore, Dorval; Falletti; Favilli, Bonfanti. All.: Longo.

Arbitro: Sacchi

Assistenti: Garzelli e Ceolin

IV: Ancora

VAR: Piccinini

AVAR: Gualtieri

