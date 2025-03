Le probabili formazioni di Carrarese-Bari: e se tornasse Falletti?

Finita la sosta, ecco lo sprint finale. Il Bari scalda i motori: si comincia dalla sfida in terra toscana contro la Carrarese. L’ultima volta in assoluto tra le due squadre, prima di questa stagione, fu nelle semifinali dei playoff di Serie C del 2020, nella speranza che il verdetto sia simile e soprattutto diverso dallo 0-0 del match d’andata. I biancorossi devono ritrovare entusiasmo, con la possibilità di riavvicinarsi alle zone di alta classifica di B.

LE SCELTE. Non ci sarà Lella ancora, rientra Tripaldelli dalla squalifica. Potrà tornare a scoccare l’ora di Falletti? La sosta serve anche per recuperare pedine cosi fondamentali, anche se gli acciaccati non mancano: Lasagna e Favilli non sono in grandi condizioni, cosi come Bellomo. In difesa certezze Mantovani, Simic e Obaretin. Modulo 3-5-2, lo stesso della Carrarese. Calcio d’inizio alle ore 15, diretta testuale su antennasud.com, con dichiarazioni e commenti post-partita.

CARRARESE-BARI, LE PROBABILI FORMAZIONI

CARRARESE (3-5-2): Fiorillo; Fontanarosa, Illanes, Imperiale; Zanon, Zuelli, Schiavi, Giovane, Cicconi; Melegoni, Finotto. All.: Calabro.

BARI (3-5-2): Radunovic; Mantovani, Simic, Obaretin; Oliveri, Maita, Benali, Maggiore, Dorval; Falletti, Bonfanti. All. Longo

Arbitro: Abisso di Palermo

Assistenti: Cipressa – Scarpa

IV: Gandino

Var: Gariglio

Avar: Pairetto

