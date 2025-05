Le probabili formazioni di Bari-Pisa: Longo punta su Bonfanti e ritrova Favasuli

Riuscirà il Bari ad evitare la promozione del Pisa in A in questo turno e rilanciarsi in chiave playoff oppure no? Dopo il ko di Cosenza ed i malumori che lo stesso ha suscitato, servono risposte e segnali. La piazza è in subbuglio: riuscirà la squadra a trovare l’orgoglio auspicato? Mister Longo dovrà fare a meno di Favilli e Simic. Calcio d’inizio alle ore 15.

BARI-PISA, LE PROBABILI FORMAZIONI

BARI (3-5-2): Radunovic; Mantovani, Vicari, Obaretin; Favasuli, Maita, Benali, Maggiore, Dorval; Bonfanti, Lasagna. All. Longo

PISA (3-4-2-1): Semper; Calabresi, Caracciolo, Canestrelli; Touré, Marin, Piccinini, Sernicola; Morutan, Tramoni; Meister. All. F. Inzaghi

Arbitro: Marcenaro della sez. di Genova

Assistenti: Scatragli e Bianchini

IV: Grasso

VAR: Maggioni

AVAR: Massimi

