Le probabili formazioni di Bari-Monza: chance dal 1’ per Castrovilli?

Domenico Brandonisio 31 Agosto 2025
A Venezia è stato un Bari dai due volti: timoroso in approccio di primo tempo e così così malgrado il pareggio momentaneo, molto più vivace nella ripresa dove avrebbe meritato anche di pareggiare. I lagunari sono costruiti per vincere il campionato e lo stesso, ovviamente, vale anche per il Monza. La formazione di Paolo Bianco è partita bene, imponendosi di misura alla prima di campionato con l’esperto Izzo, che ritrova la B per la prima volta dopo i fasti di Avellino: sono passati quasi dieci anni. Più o meno lo stesso lasso di tempo di Castrovilli, ex di giornata ma che a Bari punta a rilanciarsi. Ha già mostrato le sue qualità al Penzo e non è da escludere un suo impiego da titolare. Ancora out Gytkjaer.  Sarà una sfida interessante, ma con quale cornice di pubblico è tutto da capire e definire. Appuntamento al San Nicola alle ore 21. Sarà possibile seguire la diretta testuale dell’incontro sul nostro sito.

BARI-MONZA, LE PROBABILI FORMAZIONI

BARI (4-3-3): Cerofolini; Vicari, Nikolaou, Dickmann, Dorval; Braunoder, Castrovilli, Verreth; Partipilo, Moncini, Sibilli. All. Caserta

MONZA(3-4-2-1): Thiam; Izzo, Ravanelli, Lucchesi; Birindelli, Pessina, Obiang, Azzi; Ciurria, Caprari; Mota. All. Bianco

ARBITRO: Galipò

ASSISTENTI: Mokhtar e Pistarelli

IV: Di Marco

VAR: Volpi

AVAR: Ghersini

