Le probabili formazioni di Bari-Modena: Oliveri, Falletti e Lasagna dal 1′

La Pasquetta – insolita, per via della morte del Papa – è ormai alle spalle. Il Bari doveva scendere in campo e ormai è andata, a Bolzano si chiuderà la regular season. Quindi ecco il Modena: è un vantaggio o uno svantaggio? Non semplice dirlo, ma di sicuro il campionato non rispetta la regolarità che dovrebbe. I biancorossi tuttavia devono andare oltre tutto questo: dopo il bel successo sul Palermo serve continuità in chiave playoff. E serve un solo risultato: il bottino pieno. Perché gli emiliani vogliono rientrare nel gruppone degli spareggi e non lasceranno nulla di intentato.

SCELTE. La buona notizia è che tutti sono a disposizione: eccezion fatta per la squalifica di Favasuli (a proposito di menomazioni da calendario…) mister Longo può pescare a piene mani dall’organico a disposizione. Benali e Lella sono pienamente recuperati e schierabili, in avanti si potrebbe ripuntare sul tandem Falletti-Lasagna. Sulle fasce, come esterni, Dorval e naturalmente Oliveri come naturale sostituto dell’ex Ternana che non è a disposizione. Nel Modena occhio a Mendes, Palumbo e ad un cliente scomodo in difesa come Zaro. Calcio d’inizio alle ore 15 al San Nicola: sarà possibile seguire la diretta testuale dell’incontro su www.antennasud.com.

BARI-MODENA, LE PROBABILI FORMAZIONI

BARI (3-5-2): Radunovic; Mantovani, Simic, Obaretin; Oliveri, Maita, Benali, Maggiore; Falletti, Lasagna. All. Longo

MODENA (3-4-2-1): Gagno; Vulikic, Zaro, Cauz; Di Pardo, Gerli, Santoro, Cotali; Palumbo, Caso; Mendes. All. Mandelli

Arbitro: Aureliano di Bologna

Assistenti: Ceolin – Regattieri

IV: Viapiana

VAR: Serra

AVAR: Minelli

