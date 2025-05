Le prime parole del nuovo Papa: “Non abbiate paura”

ROMA: Le prime parole pronunciate da Papa Leone XIV, al secolo Robert Francis Prevost, sono state: “Pace a voi tutti e non abbiate paura”. Questo saluto, pronunciato dal balcone centrale della Basilica di San Pietro, è stato accolto con entusiasmo dai fedeli presenti in Piazza San Pietro. Il nuovo pontefice ha scelto un messaggio di pace e unità per inaugurare il suo pontificato, sottolineando l’importanza del dialogo e della coesione all’interno della Chiesa e nel mondo intero.

L’elezione di Papa Leone XIV rappresenta un momento storico, segnando la prima volta in cui un americano assume il ruolo di capo della Chiesa cattolica. Con una lunga esperienza missionaria in Perù e un impegno costante nel promuovere la giustizia sociale, il nuovo papa porta con sé una prospettiva globale e una profonda dedizione al servizio pastorale.

