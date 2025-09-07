Le pagelle di Casarano-Benevento: Maiello illumina, Perez determinante

Il Casarano scaccia via i fantasmi del pesante ko maturato in trasferta contro l’Atalanta, con un successo memorabile. La prima vittoria in campionato al Capozza arriva contro una big come il Benevento: decisivo un autogol di Pierozzi, su gran lavoro di Perez. Quest’ultimo migliore in campo assieme al prof Maiello, cui ritorno non è certo passato inosservato.

LE PAGELLE DEL CASARANO

CHIORRA 6.5

Timido con i piedi in fase di impostazione, decisamente reattivo tra i pali quando chiamato in causa. Decisivo in due circostanze: prima al 19’ su Prisco, poi alla mezz’ora su Lamesta.

CELIENTO 6

Lavoro di ordinaria amministrazione, mai troppo impensierito. Regala il solito contributo in fase di spinta, laddove e quando possibile.

LULIC 6.5

Salvemini non tocca palla per lunghissimi tratti di partita, il merito e soprattutto suo e della sua marcatura a uomo cucita ad hoc per l’ex Bomber del Cerignola.

GEGA 6

Nel primo tempo Lamesta lo mette un po’ in difficoltà, ma se la cava. Regala il solito prezioso contributo difensivo, ma per le battute finali del match lascia il posto a Gyamfi.

dal 59’ GYAMFI 6.5

Di mestiere farebbe l’esterno, ma entra a fare il braccetto al posto di Gega per l’ultima mezz’ora di gara: mossa azzeccatissima. Di Bari nel post partita ai nostri microfoni lo definirà “un soldato” arrivato in punta di piedi per dare una mano. Ci sentiamo in dovere di dare ragione al mister.

CAJAZZO 6.5

Altra grande prova sulla fascia destra per il classe 2004. Nel primo tempo sguscia via alla sua maniera e apparecchia la tavola per Malcore, che però manca il tap in. Degno di nota il lavoro in fase di non possesso: difensivamente parlando, cresce sempre più. In tribuna c’erano gli uomini mercato del Bari Magalini e Di Cesare: non facciamo fatica ad immaginare che fossero lì (anche) per lui.

dal 75’ PEREZ 7

“Si è fatto male Cajazzo”. “Allora entro a fare l’esterno a centrocampo”. Non siamo esperti di lettura della labiale e linguaggio del corpo, ma l’impressione è che sia stato proprio questo il colloquio tra lui e Vito Di Bari prima della sostituzione che ha cambiato la partita. Il suo nome non compare sul tabellino dei marcatori, ma sull’autorete di Pierozzi c’è tanto merito suo. Il capitano si è comportato da capitano.

MAIELLO 7

Esiste un velo sottile che separa tutti i top di categoria da Raffaele Maiello: lui con la serie C non ha nulla a che vedere. È tornato e si vede, a Caravaggio è mancato come il pane. Eleganza, classe e sicurezza. In una parola? Professore.

LOGOLUSO 6.5

La presenza di Maiello al suo fianco lo autorizza a sganciarsi dalla mediana per contribuire alla spinta offensiva. Manda lui Perez in fuga in occasione dell’uno a zero. Spesso chiamato al classico lavoro sporco da play.

PINTO 6

Tra i due esterni è quello chiamato a dare maggior equilibrio, ma non disdegna la fase di spinta. Su quella corsia ha un cliente scomodo, ma che riesce tutto sommato a gestire.

dal 59’ DI DIO 6

Entra a dare freschezza sulla fascia, è esattamente ciò che riesce a fare. Benzina fondamentale per l’ultima mezz’ora abbondante di partita.

CHIRICO 6.5

Provate a contare i tocchi sbagliati nell’arco di 90 minuti. Le dita di una mano quasi certamente vi basteranno. Sparge fantasia come al solito, l’impressione è che stia vivendo una seconda giovinezza

FERRARA 6.5

È senza ombra di dubbio lui la grande sorpresa di questo Casarano in avvio stagionale. Rischia di segnare un gol bellissimo, al volo, a fine primo tempo. In D era un top di categoria, ma in C appare ancor più a suo agio.

dal 67’ MILLICO 6

Tocca troppi pochi palloni per poter essere giudicato. Dal vantaggio in poi dà una mano come può in fase difensiva.

MALCORE 5.5

Ancora un po’ spento, e sicuramente distante dal top della condizione. Non trova il tap-in su suggerimento di Cajazzo, complice forse una deviazione di Pierozzi. Non esattamente la partita più facile per un 9, anche se da lui ci si aspetta sempre qualcosa in più.

dal 59’ ZANABONI 5.5

Non esattamente lo stesso Zanaboni visto da subentrato contro il Trapani. Combatte duella, ma pare un po’ isolato. Rispetto a Malcore non dà granché in più, ma la volontà non manca di sicuro.

