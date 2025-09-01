1 Settembre 2025

Antenna Sud

News

Foto: SSC Bari

Le pagelle di Bari-Monza: Moncini gol da bomber vero, Dorval sufficiente ma non ancora al top

Flavio Insalata 1 Settembre 2025
centered image

Le pagelle di Bari-Monza, seconda giornata del campionato di Serie B terminata 1-1 allo stadio San Nicola.

Il migliore

Moncini 7
Gol da centravanti vero, lotta dall’inizio alla fine ed è sempre un riferimento offensivo.

Il peggiore

Dorval 6
Spinge con discreta continuità, prova sufficiente anche se senza accelerazioni decisive.

Cerofolini 6,5
Sul gol di Mota non può nulla. Sempre attento nelle poche occasioni in cui viene impegnato.

Dickmann 6,5
Corre con continuità sulla fascia, accompagna bene la manovra e non disdegna la fase difensiva.

Vicari 6
Avvio con qualche incertezza, poi si ricompone e gestisce la retroguardia con ordine.

Nikolaou 6
In difficoltà nei primi minuti, cresce col passare della gara fino a trovare sicurezza. Tra i migliori se non fosse stato per quella sbavatura.

Braunöder 6,5
In mezzo porta dinamismo e recupera palloni, dando ritmo e sostanza.

Verreth 6,5
Ovunque in campo: corre, si sacrifica e tiene unito il centrocampo. Tra i più positivi.

Pagano 6,5
Bravo a muoversi tra le linee, va vicino al gol e crea problemi alla difesa avversaria.

Partipilo 6
Movimenti utili tra centrocampo e attacco, prova a sorprendere la retroguardia ma senza trovare la giocata decisiva.

Sibilli 6,5
Ispirato: regala l’assist a Moncini e crea pericoli con giocate di qualità.

Rao 6
Generoso e propositivo, ma non sempre incisivo nella scelta finale.

Kassama 6
Inserito nella retroguardia, mantiene la posizione con ordine e non commette sbavature.

Caserta (all.) 6,5
Il Bari mostra carattere e organizzazione. La reazione allo svantaggio è incoraggiante e conferma progressi evidenti.

About Author

Flavio Insalata

See author's posts

centered image

potrebbe interessarti anche

Bari, ufficiale Darboe: contratto fino a giugno 2028

1 Settembre 2025 Leonardo Custodero

Bari, ufficializzato Meroni in difesa

1 Settembre 2025 Leonardo Custodero

Calciomercato: le trattative in tempo reale

1 Settembre 2025 Fabrizio Caianiello

Picerno-Giugliano 2-2, le pagelle: gol e assist per Energe

1 Settembre 2025 Giuseppe Cutro

Bari-Taranto, treni di nuovo in servizio: bus sostitutivi per alcune tratte

1 Settembre 2025 Dante Sebastio

Serie B, Bari-Monza 1-1: gli highlights

1 Settembre 2025 Lorenzo Ruggieri

potrebbe interessarti anche

Lido abusivo nel Tarantino: titolare denunciato e multato

1 Settembre 2025 Dante Sebastio

Foggia-Bovino, raccolta fondi per la parrocchia di Gaza

1 Settembre 2025 Antonella D'Avola

“Rischio guerra mafiosa a Tuturano”: perché torna in carcere il boss Buccarella

1 Settembre 2025 Michele Iurlaro

Taranto, sequestra e aggredisce convivente: arrestato 49enne

1 Settembre 2025 Dante Sebastio