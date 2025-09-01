Le pagelle di Bari-Monza: Moncini gol da bomber vero, Dorval sufficiente ma non ancora al top

Le pagelle di Bari-Monza, seconda giornata del campionato di Serie B terminata 1-1 allo stadio San Nicola.

Il migliore

Moncini 7

Gol da centravanti vero, lotta dall’inizio alla fine ed è sempre un riferimento offensivo.

Il peggiore

Dorval 6

Spinge con discreta continuità, prova sufficiente anche se senza accelerazioni decisive.

Cerofolini 6,5

Sul gol di Mota non può nulla. Sempre attento nelle poche occasioni in cui viene impegnato.

Dickmann 6,5

Corre con continuità sulla fascia, accompagna bene la manovra e non disdegna la fase difensiva.

Vicari 6

Avvio con qualche incertezza, poi si ricompone e gestisce la retroguardia con ordine.

Nikolaou 6

In difficoltà nei primi minuti, cresce col passare della gara fino a trovare sicurezza. Tra i migliori se non fosse stato per quella sbavatura.

Braunöder 6,5

In mezzo porta dinamismo e recupera palloni, dando ritmo e sostanza.

Verreth 6,5

Ovunque in campo: corre, si sacrifica e tiene unito il centrocampo. Tra i più positivi.

Pagano 6,5

Bravo a muoversi tra le linee, va vicino al gol e crea problemi alla difesa avversaria.

Partipilo 6

Movimenti utili tra centrocampo e attacco, prova a sorprendere la retroguardia ma senza trovare la giocata decisiva.

Sibilli 6,5

Ispirato: regala l’assist a Moncini e crea pericoli con giocate di qualità.

Rao 6

Generoso e propositivo, ma non sempre incisivo nella scelta finale.

Kassama 6

Inserito nella retroguardia, mantiene la posizione con ordine e non commette sbavature.

Caserta (all.) 6,5

Il Bari mostra carattere e organizzazione. La reazione allo svantaggio è incoraggiante e conferma progressi evidenti.

