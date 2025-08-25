Le pagelle del Bari: brilla Rao, Moncini da rivedere

Venezia-Bari 2-1: le pagelle della nostra redazione
Cerofolini 6
Attento tra i pali, in un paio di occasioni lo salva la tecnologia. Gara comunque positiva.
Dickmann 6
Primo tempo di sofferenza, spesso saltato dall’avversario. Nella ripresa si riprende.
Vicari 6,5
Qualche difficoltà quando il Venezia accelera, ma resta ordinato e porta a termine la gara con attenzione.
Nikolau 6
Prestazione pulita, senza eccessi né errori evidenti. Si limita a gestire la sua zona.
Dorval 6
Parte contratto, poi trova il guizzo del gol che ridà fiducia al Bari. Alterna buone chiusure a qualche sbavatura.
Braunoder 6,5
Forza propulsiva sulla corsia, mette l’assist per il pareggio. Dinamico e sempre nel vivo dell’azione.
Verretti 6
Non riesce a incidere in costruzione, perde qualche pallone ma la qualità si vede.
Pagano 6,5
Tra i più intraprendenti: si muove molto, cerca la conclusione e trova una traversa.
Rao 7
Personalità e qualità nei tocchi. Si propone con continuità, sfiora anche la rete.
Castrovilli 6
Alcune giocate eleganti che fanno ben sperare.
Sibilli 6,5
Dinamico e intelligente negli inserimenti, procura spazi e dialoga con i compagni.
Moncini 5
Si impegna ma fatica a rendersi pericoloso. Spreca una chance importante.
Partipilo 5,5
L’atteggiamento è quello giusto, la condizione fisica non c’è ancora. Fallisce il gol del possibile vantaggio.
Pereiro 5,5
Subentrato, non riesce a cambiare ritmo alla gara.
Bellomo sv
Troppo poco tempo in campo per un giudizio.
