Le nonnine di Ostuni protagoniste nel nuovo video di Tommy Cash

Le “nonnine di Ostuni”, diventate virali con la loro coreografia sulle note di Espresso Macchiato, il brano di Tommy Cash in gara per l’Estonia all’Eurovision, non smettono di sorprendere.

Dopo aver ottenuto migliaia di visualizzazioni e centinaia di commenti, sono state protagoniste dei salotti televisivi italiani e special guest di molti eventi estivi. Il loro grande successo aveva incuriosito lo stesso Cash, che sui suoi profili social aveva scritto: “Le mie ballerine per l’Eurovision”. In molti avevano già immaginato le signore sul palco di Basilea. Alla fine, però, le nonne non hanno preso l’aereo.

Tuttavia, questa lunga “storia d’amore” è proseguita, tanto che le nonne di Ostuni sono davvero salite sul palco con il loro idolo. Durante il concerto del Primo Maggio a Taranto, infatti, si sono godute la ribalta con il sorriso, affiancando Tommy Cash durante la sua esibizione e facendo incetta di visualizzazioni.

E ora? Secondo indiscrezioni, l’artista estone avrebbe deciso di renderle protagoniste del suo prossimo videoclip. Insomma, dalle prove di ballo al centro ricreativo “Il Filo di Arianna” direttamente a un set musicale internazionale.