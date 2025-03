Le Nonne di Ostuni ballano “Espresso Macchiato”: l’invito di Tommy Cash

OSTUNI – Tommy Cash, autore della hit “Espresso Macchiato”, ha invitato le “Nonne di Ostuni” sul palco dell’Eurovision per ripetere l’esibizione diventata virale sui social in queste ore. “My Dancer for Eurovision”, ha commentato lo stesso Cash, E chissà che, data l’eccentricità dell’artista estone, non accada davvero. D’altro canto, le anziane ballerine, spesso protagoniste di iniziative di successo attraverso l’associazione il “Filo di Arianna”, guidata da Michele Conenna, se la cavano davvero bene, danzando a ritmo di musica la fortunata e controversa canzone.

