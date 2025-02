Le guide turistiche entrano nella filiera di Confcommercio Taranto

A due mesi dalla pubblicazione dell’elenco nazionale delle guide turistiche sul sito del Ministero del Turismo, Confcommercio Taranto rilancia Confguide Taranto, l’associazione che rappresenta le guide turistiche abilitate a livello provinciale.

Dopo un periodo di inattività, la categoria riparte con slancio: il primo nucleo conta 30 guide operative, ma il numero è destinato a crescere, anche grazie al nuovo bando nazionale di abilitazione previsto dalla riforma del 2023, con scadenza il 27 febbraio.

Ieri, alla presenza della dirigenza di Confcommercio e della vicepresidente vicaria di Confguide nazionale, Paola Balestra, si è svolta l’assemblea per l’elezione del direttivo provinciale. Giovanni Berardi, già direttore tecnico dell’info point turistico di Massafra, è stato confermato presidente dopo una breve fase commissariale. Lo affiancheranno nel consiglio direttivo Maria Teresa Acquaviva (Martina Franca), Angela Greco (Manduria) e Stefania Albertucci (Taranto).

Berardi ha sottolineato il ruolo chiave delle guide turistiche nello sviluppo del settore: “I dati di Pugliapromozione presentati alla BIT di Milano mostrano un incremento delle presenze turistiche nel 2024 rispetto al 2023, con Bari e Taranto in testa. In questo contesto, le guide turistiche devono essere protagoniste, adattandosi ai cambiamenti e collaborando con il sistema turistico locale”.

Tra le priorità di Confguide Taranto, formazione continua, specializzazione e aggiornamento professionale, oltre al miglioramento delle condizioni di lavoro. L’associazione punta a un dialogo stretto con gli altri attori del settore, come Federalberghi, Fipe, Sib e Silb, per rafforzare la filiera turistica e valorizzare l’identità della Puglia come brand di riferimento.

