Le Grotte di Castellana si confermano ancora le grotte più visitate d’Italia. In arrivo grandi nomi per Piazze d’Estate 2025

È stato un anno di crescita e di cambiamenti, quello appena passato, per la società Grotte di Castellana srl. Un 2024 da incorniciare per i numeri che ha registrato e per la qualità delle esperienze organizzate che hanno confermato la validità del percorso intrapreso dal Consiglio di Amministrazione e che ancora una volta fanno delle Grotte di Castellana, le grotte più visitate d’Italia.

Un successo che in qualche maniera replica quello dell’anno precedente e che si trova nell’alveo del successo turistico della Puglia dove gli arrivi, nel 2024, hanno registrato una crescita del 10,6% e le presenze del 9,7%. In termini di presenze, Bari, BAT e Lecce segnano un aumento più significativo rispetto alle altre province.

A questo aumento consistente hanno contribuito anche le Grotte di Castellana dove sono aumentate le presenze giornaliere, anche quelle internazionali, e le esperienze tra le quali scegliere lo stile di visita da effettuare.

I NUMERI: 313mila i turisti che hanno scelto la visita parziale o quella totale per attraversare il sito carsico. Numeri simili allo scorso anno che però hanno fatto aumentare i ricavi da 5milioni e 400mila euro a 5milioni e 800mila euro.

Il trend appare positivo anche nel 2025: la società Grotte ha superato brillantemente questi primi mesi con un aumento di 5mila presenze rispetto allo scorso anno. Da gennaio ad oggi 50mila persone a fronte delle 45mila dello scorso anno.

Sono aumentati i turisti stranieri provenienti per la maggior parte da Francia, Germania, Regno Unito, Stati Uniti e Polonia. Merito anche dell’inserimento di “visite di cartello” giornaliere in lingua. Una novità nell’offerta di Grotte srl che permette ai turisti stranieri di poter visitare il sito carsico tutti i giorni. Sono disponibili “visite di cartello” in inglese, francese e tedesco.

L’aumento dei numeri è dovuto alla varietà dei servizi offerti e alla partecipazione agli eventi extra come “Io non ho paura”, “Innamorati in Grotta”, “Hell in the Cave”, in scena ininterrottamente da 14 anni, “Alice nelle Grotte delle Meraviglie”, “SottoSuono”, “GrotteClick”, alle esperienze per il turismo di lusso, alla destagionalizzazione, oltre che a una ottimizzazione dei ricavi.

È aumentato anche l’investimento nella promozione turistica salito a 750mila euro. Di questi, 460mila euro sono stati investiti direttamente sul territorio cittadino. Fanno parte di questo investimento anche gli eventi culturali che da qualche anno arricchiscono le stagioni castellanesi: da Ab Origine ai concerti di Piazze d’Estate e Natale nelle Grotte.

E anche la prossima estate sarà una stagione di grandi eventi per Castellana Grotte.

I nomi dei protagonisti di Piazze d’Estate 2025, infatti, sono stati presentati nella conferenza stampa di bilancio.

Concerti e interviste che faranno dell’estate castellanese, una estate da ricordare.

Si comincerà con Nek il 27 Luglio ed Edoardo Bennato il 6 agosto, entrambi in Largo Porta Grande alle 21.00.

Il 27 luglio Nek Filippo Neviani porterà in scena “Nek Hits – Live 2025”, un concerto tutto da cantare, durante il quale il cantante ripercorrerà tutte le più grandi hit della sua carriera: da “Laura non c’è” a “Fatti avanti amore”, da “Lascia che io sia” a tanti altri. Il pubblico potrà rivivere le emozioni di una carriera di oltre trent’anni che ha segnato la musica italiana.

Il 6 agosto Edoardo Bennato invece salirà sul palco con “Sono solo canzonette 2025”. Torneranno quindi alcuni dei capolavori composti Da Bennato e poi diventati pietre miliari della musica italiana. Brani vecchi e più nuovi per cantare le contraddizioni della società, le donne, il mondo in cui viviamo con ironia e irriverenti provocazioni.

Il 17 agosto sarà la volta di Nada, il 19 di Eugenio Finardi, entrambi in piazza Garibaldi sempre alle 21.00.

Nada, in scena il 17 agosto, è una delle artiste più originali e coraggiose della scena musicale italiana contemporanea. Con la sua voce unica e inimitabile, da corpo alle proprie opere musicali, teatrali e letterarie. Tanti i suoi successi. Torna sui palchi dei festival estivi con la band al completo, per un nuovo spettacolo e un nuovo album.

Il 19 agosto “Tutto ’75-’25” di e con Eugenio Finardi con Giovanni “Giuvazza” Maggiore, chitarrista e sound designer. Una serie di quadri composti da un monologo e una canzone per celebrare artisti con cui Finardi ha condiviso tratti della sua carriera: Demetrio Stratos, Battiato, Alice, Fabrizio De André. Brani conosciuti dunque, ma anche riflessioni sui temi che da sempre intrigano l’umanità: la spiritualità, il caso, il senso, l’amore.

Spazio poi alle interviste con il format di Festivarts, ideato anni fa da Giuseppe Savino e dal sindaco Domi Ciliberti. Il format vede il primo cittadino in veste di intervistatore di alcuni dei personaggi che hanno segnato il panorama artistico italiano, e che si raccontano nell’ambito di una serata che lascia spazio alla sfera pubblica, ma anche a quella più privata. Protagonisti di quest’anno saranno, in Piazza Nicola e Costa, nel salotto della cittadina del sud est barese: Emilio Solfrizzi e Antonio Stornaiolo il 14 Luglio, un duo consolidato e brillante, capace di tradurre i costumi e i cambiamenti della nostra epoca con ironia pungente e comicità intelligente; Mauro Repetto il 17 luglio, fondatore con Max Pezzali del gruppo musicale 883 dallo scorso anno nei teatri con lo spettacolo musicale “Alla ricerca dell’Uomo Ragno – La favola degli 883” in cui dà voce finalmente alle sue canzoni e racconta tutta la sua storia; il 31 Luglio sarà la volta del giornalista Alan Friedman autore per La nave di Teseo del libro “La fine dell’Impero americano. Guida al nuovo disordine mondiale”. Vincitore di diversi premi, è stato corrispondente per il “Financial Times”, l’“International Herald Tribune” e il “Wall Street Journal Europe”.

Alla presentazione dei dati e dei Grandi Eventi di “Piazze d’Estate 2025”, il calendario di eventi organizzato in collaborazione da Comune di Castellana Grotte e società Grotte di Castellana, hanno partecipato il sindaco di Castellana Grotte Domi Ciliberti, l’assessore comunale agli Eventi Fabio Caputo, il presidente della società Grotte di Castellana srl Serafino Ostuni e il direttore artistico delle Grotte di Castellana Giuseppe Savino.

<<Dalle grotte di Castellana a Castellana Grotte. Piazze d’Estate si conferma cartellone di eventi in grado di unire il nostro sito carsico e le sue attività di promozione alla valorizzazione del contesto turistico e ambientale del nostro centro storico e del nostro centro cittadino. Ad inizio anno – ha dichiarato il sindaco Domi Ciliberti – abbiamo presentato i dati dei flussi turistici a Castellana, oggi presentiamo i dati degli accessi alle grotte di Castellana: in entrambi i casi i numeri confortano e confermano la bontà delle strategie messe in atto e delle attività svolte. In questo piano, ovviamente, gli eventi rappresentano uno degli asset fondamentali in quanto sono occasioni e opportunità per attrarre a Castellana un gran numero di visitatori dai Comuni limitrofi e non solo, sono vettori per una promozione del nostro territorio nella sua interezza. Non a caso Comune e Grotte collaborano, fin dall’insediamento della nostra amministrazione, per la migliore riuscita possibile di Piazze d’Estate>>.

<<Piazze d’Estate è un contenitore che punta, anche per la prossima stagione estiva, a raggiungere una fetta amplissima di popolazione – ha sostenuto l’assessore comunale agli eventi Fabio Caputo – Ha come obiettivo quello di dare occasioni di svago alla cittadinanza e quello di attirare sul nostro territorio visitatori e turisti. Abbiamo immaginato, per questo 2025, un palinsesto di eventi nel solco delle conferme: diamo sostanza ad importanti appuntamenti che sono cresciuti nel tempo. Abbatissae, Borgo Rosato, Vieni a Ballare in Villa, l’estate dei bambini, il Festival del Teatro e della Danza, il World Dance Movement, le sagre, il cineforum, l’appuntamento con le porte della Badessa danno concretezza e solidità a quello che abbiamo immaginato e costruito negli anni scorsi>>.

<<I numeri ci danno ragione – ha sostenuto Serafino Ostuni, presidente della società Grotte di Castellana srl – Diversifichiamo l’offerta per soddisfare turisti sempre diversi e sempre più esigenti. Tutti sappiamo che replicare numeri già alti è difficile. Ci siamo riusciti e in più abbiamo aumentato i ricavi in termini significativi. Questo dimostra che la gestione di un sito carsico è molto più di una semplice visita. È coinvolgimento, è sperimentazione, è emozione. Questo noi abbiamo voluto dare a chi ci raggiunge e proprio grazie all’aumento delle presenze turistiche siamo in grado di offrire ai cittadini, ai veri proprietari delle Grotte, una proposta culturale e artistica di tutto rispetto. In questo modo consolidiamo il rapporto tra sito carsico e territorio. Ringrazio il Consiglio di Amministrazione per la dedizione e la condivisione di idee e pratiche che ci portano a migliorare quotidianamente l’ambiente di lavoro e l’ospitalità che si trasforma in questo straordinario risultato. E voglio ringraziare anche tutti i dipendenti della società perchè si spendono senza riserve per rendere sempre più accogliente l’ambiente grotte, sotto tutti i punti di vista>>.

<<Come sempre scegliamo con cura le proposte per il cartellone di Piazze d’Estate – ha dichiarato Giuseppe Savino, direttore artistico della Grotte di Castellana srl – Scelte che come ogni anno soddisfano i gusti di tutte le età. Un’attenzione particolare però, quest’anno, l’abbiamo avuta per il cantautorato italiano perchè, e le interviste di Festivarts ne sono la dimostrazione, vogliamo assicurare al pubblico, momenti di divertimento ma anche di riflessione. Siamo sicuri che l’emozione non mancherà>>.

Condividi su…



Whatsapp





Telegram



Email

About Author