Le dirette e le differite delle gare di domenica 29 novembre sui canali del Gruppo Editoriale Distante

Condividi

PALERMO-MONOPOLI in diretta su Antenna Sud.

L'emittente del gruppo Editoriale Distante trasmetterà in diretta il match valido per la 13^ giornata del girone C di Serie C domenica 29 novembre a partire dalle ore 14.30 sul canale 13 del digitale terrestre. I ragazzi di Scienza, dopo il pareggio contro il Bisceglie, saranno impegnati contro quelli di Boscaglia, reduci dalla sconfitta interna contro la Turris. In esclusiva televisiva la diretta prevede pre-partita e interviste e commenti al termine del match e sarà visibile anche in streaming sul sito www.antennasud.com. Seguiremo, in diretta anche i post partita di Bari-Catanzaro, Virtus Francavilla-Teramo e Casarano-Taranto, big match del girone H di Serie D e commenteremo insieme il match tra Viterbese e Foggia e il prepartita di Bisceglie-Potenza.

Su Canale 85 in diretta, seguiremo proprio il match tra i rossazzurri di Feola e i rossoblù di Laterza, un Casarano-Taranto che promette scintille. Collegamento a partire dalle ore 14.10.

In serata, invece, alle ore 21.30 su Canale 85 il programma TuttoCalcioPuglia, condotto da Cristina Cavallo, in cui vi mostreremo tutti i gol delle formazioni pugliesi della domenica.

A partire dalla domenica sera, tutte le differite delle gare delle pugliesi di Serie C e quella di Casarano-Taranto, secondo i seguenti orari:

Differita Casarano - Taranto lunedì 30 novembre ore 16:40 su Canale 85

Differita Virtus Francavilla - Teramo domenica 29 nov. ore 22:30 su Canale 85

Differita Bari - Catanzaro domenica 29 nov. ore 22:30 su Antenna Sud - canale 13

Differita Palermo - Monopoli lunedì 30 nov. ore 23:00 su Canale 85

Differita Bisceglie - Potenza lunedì 30 nov. ore 15:30 su Antenna Sud Live - canale 90

Differita Viterbese - Foggia domenica 29 nov. ore 22:30 su Antenna Sud Live - canale 90