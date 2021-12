Il weekend calcistico del gruppo Editoriale Distante: il programma di dirette e differite

Domenica ricca di appuntamenti sulle emittenti del gruppo Editoriale Distante.

Si parte all’insolito orario delle 12: in chiaro su Antenna Sud 13 la sfida tra Catanzaro e Foggia. Il match del Ceravolo sarà preceduto da un ampio prepartita e da un altrettanto ampio post gara. Dopo di che, sempre su Antenna Sud 13, spazio alla prima parte di Tribuna Centrale: focus, in particolare, sulle sfide delle pugliesi di Serie D e sull’Eccellenza con aggiornamenti live dai campi.

Per quello che concerne l’Eccellenza, in particolare, saranno trasmesse in diretta esclusiva tre partite. Su Antenna Sud 85 riprese integrali di Ugento-Otranto, su Antenna Sud 90 spazio a San Marco-Trinitapoli, mentre sulla sezione streaming di Antenna Sud 299 sarà possible seguire Maglie-Manduria.

Seconda parte di Tribuna Centrale, sempre su Antenna Sud 13, dedicata invece alla Serie C: collegamenti studio/stadio per seguire Fidelis Andria-Picerno, Taranto-Messina e Virtus Francavilla-Monterosi con relativi post gara.

In serata, su Antenna Sud 85, Tuttocalciopuglia: dalle 21.30 sarà possibile rivivere le emozioni della domenica, ma spazio anche agli aggiornamenti da Palermo per seguire la gara del Monopoli.

