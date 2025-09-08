Le dirette del campionato di Promozione 2025/26

Rivedi tutte le partite seguite in diretta dal Gruppo Editoriale Distante del campionato 2025/26 di Promozione. « Prev1 / 1Next »7 SETTEMBRE 2025 - PROMOZIONE/B: MESAGNE - SQUINZANO 0-17 SETTEMBRE 2025 - PROMOZIONE/B: SAVA - OSTUNI 1-0« Prev1 / 1Next » Condividi su… Facebook Whatsapp Telegram Email About Author Antenna Sud See author's posts Continue Reading Previous Taranto, la LND Puglia replica a Di Bari sul caso Jallow: “Dichiarazioni fuorvianti” potrebbe interessarti anche Taranto, la LND Puglia replica a Di Bari sul caso Jallow: “Dichiarazioni fuorvianti” 8 Settembre 2025 Lorenzo Ruggieri Manduria: la vicepresidente rivolge un gestaccio all’arbitro 8 Settembre 2025 Claudia Carbonara Mirko Carretta, sessantacinque secondi per prendersi la Virtus Francavilla 8 Settembre 2025 Giovanni Scialpi Promozione Puglia, Gironi A/B: risultati e classifiche 8 Settembre 2025 Dante Sebastio Serie C/C, Cerignola-Siracusa 3-1: gli highlights 8 Settembre 2025 Antonio Specchio Promozione Puglia, Mesagne-Squinzano 0-1: gli highlights 8 Settembre 2025 Emiliano Di Presa
