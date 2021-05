LBA GARA 1 SEMIFINALE PLAY-OFF: BRINDISI-VIRTUS BOLOGNA 66-73 Sconfitta in gara 1 per la formazione di coach Vitucci che subisce la fisicità degli emiliani trascinati da un super Teodosic, autore di 24 punti con 6/11 da tre punti. Determinante nel finale per la Virtus Marco Belinelli che segna tre canestrI che regalano il break decisivo. Martedì sera si torna nel PalaPentassuglia per gara-2.