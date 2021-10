LBA: Brindisi -Venezia 81-80

Finale concitato al Pala Pentassuglia, la risolve Visconti con un tiro in sospensione che ribalta il punteggio fino a quel momento in favore dei lagunari. Primo tempo che Brindisi controlla spesso con più di 10 punti di vantaggio; nel secondo tempo rimonta degli ospiti che però non riescono ad allungare nel punteggio. Brindisi vince per la quinta volta in fila, dopo l’unica sconfitta della prima giornata, anche grazie alla stoppata di Gaspardo ampiamente criticata dallo staff tecnico veneto. 26 punti per un incontenibile Nick Perkins, buon rientro di Chappell e Gaspardo. Ora la Happy Casa avrà due giorni per preparare la fondamentale trasferta di BCL contro Darussafaka mercoledì 3 novembre.