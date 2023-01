Lazio: Sarri, ‘Lecce aggressivo e di qualità’

Dopo quasi due mesi, la Lazio interromperà l’astinenza da campionato a Lecce. Maurizio Sarri è curioso di vedere come risponderanno i suoi dopo un stop così lungo. “Siamo di fronte a qualcosa che non era mai successo, se non per il lockdown – esordisce il tecnico dei laziali -. La reazione delle squadre dopo la sosta per il Mondiale non è prevedibile, lo abbiamo visto anche nei campionati esteri: Psg e Tottenham hanno perso, il Barcellona ha pareggiato in casa. Risultati che lasciano intravedere le difficoltà del rientro”.

IL LECCE – “E’ una squadra dall’alta aggressività, ma anche ordinata, di qualità e con buone doti di palleggio, brava nelle ripartenze. Con le big è rimasta sempre in partita, va tenuta in grandissima considerazione”. Una battuta sul terreno di gioco del Via del Mare: “Non mi pare di grandissimo livello”.

IL MONDIALE – “Cosa volete che lasci un Mondiale iniziato a metà novembre? Solo una grande pubblicità al Qatar, dal punto di vista calcistico non rimane niente. Ho visto un ammasso di buoni giocatori in squadre che erano poco squadre”..

IMMOBILE DAL 1’ – Col Lecce si rivedrà finalmente Ciro Immobile dal primo minuto: “Ha risolto i problemi fisici ed è in grande crescita di condizione”, rivela Sarri, il quale spera che la difesa torni quella di inizio stagione. “Dobbiamo evitare di perdere solidità, perché sennò siamo finiti a livello di ambizioni”.

