Lazio: Sarri, ‘Blackout inspiegabile tra primo e secondo tempo’

“Sono soddisfatto per la reazione veemente, ma non riesco a spiegarmi gli ultimi 20 secondi del primo tempo e l’approccio della ripresa. Bastava trovare il pari cinque minuti prima per ottenere il risultato pieno”. È così che Maurizio Sarri analizza Lazio-Lecce, gara che i suoi hanno acciuffato per i capelli in pieno recupero.

“Periodi difficili capitano a tutte le squadre, a noi sta accadendo nel momento meno opportuno, ma questo non deve scalfirci. Milinkovic e Immobile per noi sono fondamentali e i segnali sono incoraggianti in vista delle ultime partite”.

“Il gol dopo l’errore di Luis Alberto? In quel momento ero arrabbiato in maniera generale, tanto che minuto prima avevo detto a Martusciello che avremmo preso gol. Alla fine abbiamo tirato fuori un punto che potrebbe risultare importantissimo”.

