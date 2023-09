Lazio pigliatutto all’Apulia Basket Cup, Puglia seconda

Lazio pigliatutto all’Apulia Basket Cup. Vince due volte nella prima edizione del torneo di pallacanestro giovanile che a Taranto, per quattro giorni, ha messo di fronte otto selezioni regionali, quattro maschili dell’annata 2009 ed altrettante femminili delle classi 2009 e 2010.

Doppio secondo posto per le rappresentative di Puglia con due successi ed una sconfitta per entrambe. In gara anche Abruzzo e Campania, rispettivamente terze nei quadrangolari femminile e maschile.

È stata in ogni caso festa per tutti al Palafiom, dove i cento partecipanti fra ragazze e ragazzi hanno potuto ripartire al meglio con una manifestazione equilibrata e combattuta, ricevendo anche il saluto del sindaco di Taranto Rinaldo Melucci. «L’Apulia Basket Cup – ha osservato il presidente Fip Puglia Francesco Damiani – è stata il nostro benvenuto alla nuova stagione. Volevamo ricominciare dai giovanissimi per farli giocare e divertire e ci siamo riusciti. Buona la prima, con l’auspicio che questo appuntamento si consolidi negli anni».

Al Lazio sono andati anche i premi per i due migliori giocatori dell’Apulia Basket Cup, assegnati a Valerio Becchetti e Aisha Viola Diagne. Alla fine riconoscimenti e medaglie per tutti, compresi nove giovanissimi arbitri, in una premiazione che ha salutato la presenza, fra gli altri, del consigliere regionale Vincenzo Di Gregorio e dell’assessore comunale allo Sport Gianni Azzaro.

Comincia così nel migliore dei modi l’Apulia Basket Cup, in una città di grande tradizione cestistica come Taranto e in un impianto già sede di importanti eventi giovanili come il Palafiom. «L’Apulia Basket Cup – ha commentato il responsabile tecnico Squadre Nazionali Giovanili femminili FIP Giovanni Lucchesi – si è rivelata un torneo estremamente meritorio. Per lo sforzo organizzativo dei comitati, in primis quello pugliese che ha curato un evento di quattro giorni, e per aver premiato le fasce d’età 2009 e 2010 che erano state fra le più penalizzate dall’emergenza Covid».

Torneo selezioni maschili 2009

Puglia-Campania 75-69

Abruzzo-Lazio 68-81

Abruzzo-Puglia 52-68

Campania-Lazio 62-75

Puglia-Lazio 62-83

Abruzzo-Campania 63-76

Classifica torneo maschile: Lazio 6 punti, Puglia 4, Campania 2, Abruzzo 0.

MVP: Valerio Becchetti (Lazio).

Torneo selezioni femminili 2009-2010

Puglia-Lazio 41-57

Campania-Abruzzo 42-59

Campania-Puglia 38-57

Abruzzo-Lazio 39-66

Puglia-Abruzzo 43-32

Campania-Lazio 27-66

Classifica torneo femminile: Lazio 6 punti, Puglia 4, Abruzzo 2, Campania 0.

MVP: Aisha Viola Diagne (Lazio).

