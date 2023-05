Lazio: Milinkovic Savic, ‘Presi due gol un po’ stupidi’

“Volevamo vincere, ma ci teniamo stretto questo punto e non si molla. Dobbiamo andare avanti a testa alta e lottare nelle ultime tre partite”. Così Sergej Milinkovic-Savic, centrocampista della Lazio, dopo il pareggio interno con il Lecce. “Abbiamo preso due gol un po’ stupidi, sempre per nostri errori. Forse dobbiamo migliorare nella concentrazione, per tornare a fare i tre punti”.

