Lavoro, Turco: “Zullo falso, Governo Meloni festeggia povertà”

Il senatore Mario Turco, vicepresidente del MoVimento 5 Stelle, replica duramente alle dichiarazioni dell’onorevole Ignazio Zullo (FdI) sull’occupazione e sull’abolizione del Reddito di Cittadinanza. Secondo Turco, i dati esaltati dal centrodestra non trovano riscontro nella realtà e rappresentano una “narrazione falsa e propagandistica” che ignora le difficoltà di milioni di italiani.

“È facile attaccare il governo Meloni per i suoi continui fallimenti in campo industriale, economico, internazionale, occupazionale e sanitario. Ma le dichiarazioni di Zullo sulle politiche del lavoro sono slegate dalla realtà. L’impennata dell’occupazione è dovuta al piano GOL – Garanzia Occupazione Lavoro, varato dal governo Conte II, non certo all’abolizione del Reddito di Cittadinanza”, ha dichiarato Turco.

Il senatore pentastellato accusa il governo di ignorare la crescente povertà nel Paese, con quasi sei milioni di italiani in difficoltà economica: “Festeggiano mentre il 10% della popolazione non sa come pagare mutui, affitti e bollette. Questa è la dimostrazione di una politica miope e neoliberista”.

Turco conclude con un attacco al centrodestra: “Sono deboli con i forti e forti con i deboli. L’Italia ha bisogno di politiche economiche espansive e di un reale sostegno a cittadini, famiglie e imprese, non di propaganda”.

Condividi su…



Whatsapp





Telegram



Email

About Author